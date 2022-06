Il riscaldamento globale colpisce tutta Europa, tra incendi e blackout. La situazione in Italia (Di lunedì 20 giugno 2022) Il riscaldamento globale colpisce duramente in questa estate nemmeno iniziata. E le notizie sotto il profilo di caldo e siccità, almeno per i prossimi sette giorni, non sono buone. Caldo e insonnia: come migliorare la qualità del sonno in estate X Leggi anche › Caldo record già a maggio: ci aspetta una ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilduramente in questa estate nemmeno iniziata. E le notizie sotto il profilo di caldo e siccità, almeno per i prossimi sette giorni, non sono buone. Caldo e insonnia: come migliorare la qualità del sonno in estate X Leggi anche › Caldo record già a maggio: ci aspetta una ...

