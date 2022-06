Il progetto "Pronto Badante" nelle Farmacie Comunali - Cronaca - lanazione.it

(Di lunedì 20 giugno 2022)Uno sportellodi Arezzo per offrire assistenza e sostegno alle persone anziane in situazioni di bisogno. Ad averlo attivato è la5 che, nel periodo estivo, ...

Pubblicità

Nazione_Arezzo : Il progetto “Pronto Badante” nelle Farmacie Comunali - AraberaraTwit : - Onda_Tv : Pista di elisuperficie nell’area del pronto soccorso. C’è il progetto - Onda_Tv : - Newsinunclick : M5S, Gubitosa: “Di Maio pronto a nuovo progetto politico” -

LA NAZIONE

È tutto, all'ombra dell'Eliseo, per la prima volta di Saucony Originals alla Paris Fashion Week . Lo ... Abbiamo già visto delle location e credo entro il 2023 questodovrebbe prendere ...Ad averlo attivato è la Progetto5 che, nel periodo estivo, sarà impegnata all'interno delle otto farmacie di città e frazioni con ilBadante" volto a garantire informazioni sui ... Il progetto “Pronto Badante” nelle Farmacie Comunali Arezzo, 20 giugnmo 2022 - Uno sportello nelle Farmacie Comunali di Arezzo per offrire assistenza e sostegno alle persone anziane in situazioni di bisogno. Ad averlo attivato è la Progetto5 che, nel pe ...Uno dei progetti posati sulla scrivania del sindaco Giulio Scandella in attesa di diventare realtà è quello del parco giochi che si trova accanto alla chiesa. “Stiamo preparando un progetto per attrez ...