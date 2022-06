Il premio Oscar Paul Haggis fermato a Ostuni per violenza sessuale | lui si dichiara innocente

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ilè statoadper presuntaai danni di una trentenne inglese. Ennesimo colpo al cuore per il cinema che proprio in questa settimana si preparava a vivere un momento intenso proprio grazie al all’Allora Fest, il Festival Internazionale di Cinema che si terrà dal 21 al 26 giugno in Puglia. Il regista e sceneggiatore canadeseda ieri è ai domiciliari in un albergo diperché, secondo quanto afferma la Procura, “gravemente indiziato dei reati diaggravata e lesioni personali aggravate” nei confronti di una 30enne inglese. I fatti contestati risalgono all’inizio della ...