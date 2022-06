Il Porto di Pisa per la tutela ambientale, ecco l’ultima iniziativa (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Porto di Pisa, ricco di storia e da tempo impegnato nella sua battaglia in favore della tutela ambientale, continua a portare avanti la sua missione di sensibilizzazione contro gli sprechi e l’inquinamento, ponendo particolare attenzione ai giovani. L’ultimo esempio è l’installazione di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigarette, in cui si può rispondere alla domanda “Il delfino è un pesce o un mammifero?”, gettando il rifiuto nel foro della propria scelta. Porto di Pisa: “Nostra iniziativa come spunto di riflessione” «Negli ultimi anni molte indagini svolte per valutare qualitativamente e quantitativamente la presenza dei rifiuti hanno dimostrato che la plastica rappresenta l’80% del marine litter trovato sulle spiagge e, in questa triste classifica, i ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildi, ricco di storia e da tempo impegnato nella sua battaglia in favore della, continua a portare avanti la sua missione di sensibilizzazione contro gli sprechi e l’inquinamento, ponendo particolare attenzione ai giovani. L’ultimo esempio è l’installazione di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigarette, in cui si può rispondere alla domanda “Il delfino è un pesce o un mammifero?”, gettando il rifiuto nel foro della propria scelta.di: “Nostracome spunto di riflessione” «Negli ultimi anni molte indagini svolte per valutare qualitativamente e quantitativamente la presenza dei rifiuti hanno dimostrato che la plastica rappresenta l’80% del marine litter trovato sulle spiagge e, in questa triste classifica, i ...

