Il pensionato che uccide la moglie a colpi di pistola e poi confessa tutto all’avvocato

Si è costituito ai carabinieri, accompagnato da suo avvocato, dicendo di aver ucciso sua moglie a colpi di pistola: un uomo di 76 anni ha confessato il femminicidio avvenuto oggi a via Mascagni a Roma, nel quartiere Trieste, in un edificio signorile di quattro piani. Prima di parlare con le forze dell'ordine l'uomo si sarebbe presentato nello studio del suo legale, il quale avrebbe contattato i carabinieri per poi recarsi insieme all'uomo in commissariato. La squadra mobile è corsa nell'appartamento del 76enne per effettuare i primi rilievi e constatare che quanto detto dal pensionato corrisponda a verità: le indagini sono iniziate, al momento non ci sono ulteriori elementi.

