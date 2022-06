Il padrino: Robert De Niro e Al Pacino riuniti al Tribeca Film Festival per il 50° anniversario (Di lunedì 20 giugno 2022) Al Pacino, 82 anni, e Robert De Niro, 78 anni, hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet del Tribeca Film Festival, a New York, per celebrare il 50° anniversario de Il padrino. Robert De Niro e Al Pacino si sono riuniti al Tribeca Film Festival 2022 per celebrare i 50 anni del capolavoro di Francis Ford Coppola, Il padrino. Teatro della reunion delle due leggende dello schermo, il red carpet del Festival co-fondato da De Niro nel 2002 per rilanciare la scena culturale della Lower Manhattan sulla scia dell'11 settembre. Al Pacino, 82 anni, e l'autore Michael Hainey ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022) Al, 82 anni, eDe, 78 anni, hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet del, a New York, per celebrare il 50°de IlDee Alsi sonoal2022 per celebrare i 50 anni del capolavoro di Francis Ford Coppola, Il. Teatro della reunion delle due leggende dello schermo, il red carpet delco-fondato da Denel 2002 per rilanciare la scena culturale della Lower Manhattan sulla scia dell'11 settembre. Al, 82 anni, e l'autore Michael Hainey ...

Pubblicità

emiliarav : RT @_diana87: 8) #TheOffer (inedita in Italia): le origini del capolavoro di Coppola, Il Padrino, in una miniserie romanzata, sì, ma che at… - _diana87 : 8) #TheOffer (inedita in Italia): le origini del capolavoro di Coppola, Il Padrino, in una miniserie romanzata, sì,… - amb1gua : tutti questi anni sono stata team robert de niro quando c’era al pacino nel primo Padrino proprio di fronte a me, tasteless -