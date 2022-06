Il nuoto e il paese del sole

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ci va l’acqua per l’orto, forse è un modo di dire da evitare mentre la notizia dei nostri fiumi in secca sgomita con la guerra per avere il primo posto nei tigì. Ma siamo pur sempre ilcon lo stellone in tasca, non dobbiamo dimenticarlo mai, perché chist’è ’od’ ’oe l’estate è fatta apposta per ricordarcelo. Così, ai Mondiali didi Budapest ci siamo andati senza sbandierare, e persino con qualche pensieroso muso geopolitico: Orbán dobbiamo tenercelo buono, ma non è proprio un pozzo di simpatia per noi del club delle società aperte. Ma ormai che ci siamo, è arrivata anche la solita estate italiana: quella da notti magiche e da imprese leggendarie, un’estate che promette allegria come quella del 2021. Almeno per lo sport, eh. Pronti via e in solo giorno Thomas Ceccon ha stravinto i 100 dorso, ...