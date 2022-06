Il Nottingham Forest ha deciso di sbarcare l’ex attaccante del Liverpool in un colpo da 17 milioni di sterline (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 14:59:06 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Nottingham Forest confermerà il suo primo acquisto estivo con l’aggiunta dell’ex talento del Liverpool Taiwo Awoniyi, che si unirà alla squadra delle Midlands dopo una stagione di successo con l’Union Berlin. La squadra di Steve Cooper sta cercando di rafforzare la propria squadra mentre cercano di sopravvivere nella loro prima stagione di Premier League in questo millennio, e il proprietario Evangelos Marinakis è apparentemente disposto a mettersi le mani in tasca per assicurarsi di avere le migliori possibilità di farlo. La quota di 17,5 milioni di sterline sarà un affare da record per il club, eclissando i 13,5 milioni di ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 14:59:06 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Ilconfermerà il suo primo acquisto estivo con l’aggiunta deltalento delTaiwo Awoniyi, che si unirà alla squadra delle Midlands dopo una stagione di successo con l’Union Berlin. La squadra di Steve Cooper sta cercando di rafforzare la propria squadra mentre cercano di sopravvivere nella loro prima stagione di Premier League in questo millennio, e il proprietario Evangelos Marinakis è apparentemente disposto a mettersi le mani in tasca per assicurarsi di avere le migliori possibilità di farlo. La quota di 17,5disarà un affare da record per il club, eclissando i 13,5di ...

