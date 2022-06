Il Napoli vuole confermare Koulibaly: cifre e dettagli del rinnovo! C’è una novità sulla Juventus (Di lunedì 20 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato. Bargiggia affronta la situazione Koulibaly: mister e presidente sono scesi direttamente in campo per comunicare il ruolo di protagonista del difensore e l’importanza del rinnovo in questo momento: “Luciano (Spalletti, ndr) si sta sbilanciando tanto per mantenere Koulibaly, ma lo stesso anche De Laurentiis, il quale avrebbe proposto un importante rinnovo al senegalese. Se Koulibaly non accetterà una proposta di rinnovo e non arriverà una buona offerta, resterà in scadenza. De Laurentiis, tuttavia, è disposto a trattare un rinnovo con le stesse cifre attuali per Koulibaly, 5 milioni più 1 di bonus con tre anni di contratto ed uno di opzione. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato. Bargiggia affronta la situazione: mister e presidente sono scesi direttamente in campo per comunicare il ruolo di protagonista del difensore e l’importanza del rinnovo in questo momento: “Luciano (Spalletti, ndr) si sta sbilanciando tanto per mantenere, ma lo stesso anche De Laurentiis, il quale avrebbe proposto un importante rinnovo al senegalese. Senon accetterà una proposta di rinnovo e non arriverà una buona offerta, resterà in scadenza. De Laurentiis, tuttavia, è disposto a trattare un rinnovo con le stesseattuali per, 5 milioni più 1 di bonus con tre anni di contratto ed uno di opzione. ...

