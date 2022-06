Il Napoli Film Festival dal 26 settembre al 1° ottobre. Corti, aperte le iscrizioni al concorso (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono aperte le iscrizioni al concorso SchermoNapoli Corti della 23esima edizione del Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini, che si svolgerà dal 26 settembre al 1 ottobre 2022 con proiezioni e incontri all’Istituto Francese di Napoli. Sarà possibile presentare, entro il 19 agosto su FilmFreeway, opere di finzione completate dopo il 1° gennaio 2020 e realizzate da registi o produttori campani e/o ambientate in Campania, la cui durata massima deve essere di 30 minuti, titoli di coda inclusi. La giuria composta da addetti ai lavori assegnerà il Vesuvio Award al regista della migliore opera e menzioni speciali alle opere, agli autori e ai protagonisti che si sono particolarmente ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) SonolealSchermodella 23esima edizione del, diretto da Mario Violini, che si svolgerà dal 26al 12022 con proiezioni e incontri all’Istituto Francese di. Sarà possibile presentare, entro il 19 agosto suFreeway, opere di finzione completate dopo il 1° gennaio 2020 e realizzate da registi o produttori campani e/o ambientate in Campania, la cui durata massima deve essere di 30 minuti, titoli di coda inclusi. La giuria composta da addetti ai lavori assegnerà il Vesuvio Award al regista della migliore opera e menzioni speciali alle opere, agli autori e ai protagonisti che si sono particolarmente ...

Pubblicità

Napolitanteam : Napoli Film Festival, la 23a edizione al via dal 26 settembre al 1 ottobre: aperte le iscrizioni al concorso -… - solonapoliebas1 : @FerdyPalermo @EcciseM @OdgCampania Sì, sì, fatti i film luce: contro De Laurentiis c'è soprattutto la Napoli più i… - elma1836 : @TommasoRagno @medusa_film Che meraviglia di film! E che privilegio avere in Italia un regista come #MarioMartone e… - sassuolnewsgaia : Protagonista assoluto dell’edizione celebrativa il legame tra cinema e territorio. A Toni Servillo l’Ischia Film Aw… - gaiaitaliacomlo : Protagonista assoluto dell’edizione celebrativa il legame tra cinema e territorio. A Toni Servillo l’Ischia Film Aw… -