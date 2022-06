Il mondo della musica italiana è sconvolto: lutto improvviso per Mina e Loredana Bertè (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuovo lutto nel mondo della musica italiana. Infatti l’addio improvviso ha colpito specialmente Mina e Loredana Bertè: cho è venuto a mancare. Una nuova terribile scomparsa ha colpito il mondo della musica italiana ed in particolare Mina e Loredana Bertè. L’addio c’è stato nelle ultime ore: scopriamo quindi chi ha perso la vita nelle ultime L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuovonel. Infatti l’addioha colpito specialmente: cho è venuto a mancare. Una nuova terribile scomparsa ha colpito iled in particolare. L’addio c’è stato nelle ultime ore: scopriamo quindi chi ha perso la vita nelle ultime L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

_GigiDAlessio_ : Napoli è stato un sogno! Due serate nella piazza più bella del mondo, sotto il cielo della mia città, insieme a tut… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni'. A dirlo è il il segretario generale della Nato, Jens Sto… - Agenzia_Ansa : Il senatore Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia in base al conteggio rapido realizzato dal Registro… - loveless210302 : RT @MMilmiosorriso: Non si può spiegare a parole la bellezza dei suoi live e l’emozione nel vederlo emozionarsi così, nel vederlo così grat… - telepass : Nasce #Moveo di #Telepass, per essere sempre aggiornati su come cambia il mondo della mobilità sostenibile e come l… -