Pubblicità

FCalcistiche : RT @FraNasato: 'Siamo sicuri di poter continuare a disporre di Gazidis fino alla scadenza del suo contratto. Cardinale mi ha proposto di ri… - marcullo02 : RT @FraNasato: 'Siamo sicuri di poter continuare a disporre di Gazidis fino alla scadenza del suo contratto. Cardinale mi ha proposto di ri… - napolista : «Il Milan ha proposto a Maldini e Massara un budget di 45-50 milioni, è il motivo del rallentamento» Il giornalist… - friggio1983 : RT @FraNasato: 'Siamo sicuri di poter continuare a disporre di Gazidis fino alla scadenza del suo contratto. Cardinale mi ha proposto di ri… - FraNasato : 'Siamo sicuri di poter continuare a disporre di Gazidis fino alla scadenza del suo contratto. Cardinale mi ha propo… -

Milan News

2 Il piano B del, secondo la Gazzetta dello Sport , per un colpo a centrocampo nel caso in cu sfumasse del ... Il piano C, invece, è stato più voltein passato, ma non è mai stato ...1 Nel corso della stagione il suo agente lo hasia all'Inter che alnon trovando però grosse sponde di mercato complice una valutazione alta fatta dall'Ajax per il suo cartellino. Secondo la stampa tedesca, il centravanti francese è ... Milan, proposto il contest del miglior rigore parato della stagione: le opzioni Elliott posti cda Milan, il presidente Scaroni ha confermato anche che Gazidis rimarrà sicuramente almeno fino alla scadenza del contratto ...Jerry Cardinale, che al momento si trova negli Stati Uniti, deve accelerare: è iniziato il countdown per costruire il nuovo Milan. Sono tutti in attesa, anche i colpi Botman e Renato Sanches, che ...