Il Manchester City informa il Chelsea delle pesanti richieste di Raheem Sterling

MCriscitiello : Palermo venduto ai proprietari del Manchester City. Mirri vende l’80% delle quote a 10 mln più 2 di bonus. Si tiene… - DiMarzio : .@LaLiga: denunciati ufficialmente @PSG_inside e @ManCity - GDS_it : Il primo luglio dovrebbe segnare l’inizio del nuovo corso del Palermo targato City Football Group. Ma si potrebbe… - Frances53296279 : RT @Top_PremierLeag: ?????????????? Raheem Sterling, è il principale obiettivo del Chelsea Il Manchester City vuole circa 55/60 milioni di euro pe… - BrunoAragno17 : @agusmenendez18 Manchester city* amigo ?? -

Commenta per primo L' Arsenal vuole un nuovo attaccante e i nomi in cima alla lista sono Gabriel Jesus dele Victor Osimhen del Napoli . Secondo Super Deporte , i Gunners hanno individuato in Raul de Tomas, attaccante spagnolo dell'Espaynol , il profilo giusto nel caso non arrivassero le ...Chi invece potrebbe sfumare definitivamente è Gabriel Jesus, opportunità di mercato in uscita dal, ma conteso da due grandi club in Premier League. Calciomercato Juventus, per Gabriel ... Sterling-Chelsea: scatto. Ora il Manchester City trema • TAG24 Manchester United e City sulle tracce di Bennacer, il Milan spara alto per il centrocampista. vedi letture. Le due big di Manchester sulle tracce di Ismael Bennacer. Secondo quanto riferito dalla stam ...Manchester City e United sono sulle tracce di Bennacer. Il Milan ha già deciso il prezzo per il centrocampista e si parte da 50 milioni. Bennacer è finito nel taccuino sia del Manchester City che dell ...