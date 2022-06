Il M5s insiste: "Ci vuole un voto per mandare armi a Kyiv". E su Di Maio: "Parole lesive della nostra credibilità" (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono dodici i punti redatti dal M5s nell'ultimo Consiglio Nazionale. Quello convocato soprattutto per discutere di guerra in Ucraina e delle implicazioni che questa sta producendo nel nostro paese. Ma è soprattutto uno di questi a catturare l'attenzione. Quello in cui si specifica "di considerare non sufficiente, in base ai principi del nostro ordinamento democratico, il vaglio parlamentare che è stato effettuato in corrispondenza del c.d. “decreto Ucraina”, che risale ai giorni immediatamente successivi all’aggressione militare russa, e che non tiene conto dei mutamenti nel frattempo intercorsi e delle strategie che si stanno delineando anche a livello internazionale". In pratica, chiedendo un nuovo voto per eventuali nuovi invii di armi, come va ripetendo oramai da mesi Giuseppe Conte, le cui critiche minano costantemente la stabilità del governo. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono dodici i punti redatti dal M5s nell'ultimo Consiglio Nazionale. Quello convocato soprattutto per discutere di guerra in Ucraina e delle implicazioni che questa sta producendo nel nostro paese. Ma è soprattutto uno di questi a catturare l'attenzione. Quello in cui si specifica "di considerare non sufficiente, in base ai principi del nostro ordinamento democratico, il vaglio parlamentare che è stato effettuato in corrispondenza del c.d. “decreto Ucraina”, che risale ai giorni immediatamente successivi all’aggressione militare russa, e che non tiene conto dei mutamenti nel frattempo intercorsi e delle strategie che si stanno delineando anche a livello internazionale". In pratica, chiedendo un nuovoper eventuali nuovi invii di, come va ripetendo oramai da mesi Giuseppe Conte, le cui critiche minano costantemente la stabilità del governo. ...

