“Il lungo viaggio” di Al Castellana attraverso il soul incontra Ghemon (Di lunedì 20 giugno 2022) “Il lungo viaggio” feat. Ghemon è il nuovo singolo di Al Castellana, disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 giugno pubblicato da Lademoto Records / Aldebaran Records. A poco più di un anno dall’ultimo album di studio “The Right Place To Be”, la voce del soul italiano torna con un lavoro che richiama la sua appartenenza di genere e consacra la collaborazione con uno dei colleghi a lui più affini. “Credo di essere uno dei primi estimatori di Ghemon fin dagli esordi –commenta Al Castellana– e vederlo oggi, artista ispirato e celebrato, mi riempie d’orgoglio. Per celebrare oltre 30 anni di musica ho coinvolto gli amici di sempre e gli artisti che apprezzo oggi, Gianluca è entrambe le cose, un vero amico e un artista di grande talento. Ne “Il ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) “Il” feat.è il nuovo singolo di Al, disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 giugno pubblicato da Lademoto Records / Aldebaran Records. A poco più di un anno dall’ultimo album di studio “The Right Place To Be”, la voce delitaliano torna con un lavoro che richiama la sua appartenenza di genere e consacra la collaborazione con uno dei colleghi a lui più affini. “Credo di essere uno dei primi estimatori difin dagli esordi –commenta Al– e vederlo oggi, artista ispirato e celebrato, mi riempie d’orgoglio. Per celebrare oltre 30 anni di musica ho coinvolto gli amici di sempre e gli artisti che apprezzo oggi, Gianluca è entrambe le cose, un vero amico e un artista di grande talento. Ne “Il ...

