Il finale di This is Us in onda anche in Italia la prossima settimana, come finirà la serie? (Di lunedì 20 giugno 2022) Il momento di prendere i fazzoletti e tenerli ben stretti è arrivato perché il finale di This is Us andrà in onda anche in Italia la prossima settimana. L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo, il 27 giugno, con gli ultimi due episodi della stagione e della serie, dal titolo Il treno e Noi in cui scopriremo cosa ne sarà di Rebecca e i suoi figli. Si è molto parlato del finale di This is Us il mese scorso specie quando la serie ha chiuso i battenti negli Usa. Molti si sono lamentati per l'ultimo episodio ritenendo che il vero finale in realtà sia il penultimo mentre altri hanno goduto di questo momento di pace e dello sguardo al futuro che ci regalerà 'Noi'. Il pubblico ...

