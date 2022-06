Il comune di Milano ancora contro Inter e Milan: chiesti 1,7 milioni per lo stadio | Primapagina (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 08:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Non c’è pace nei rapporti fra Inter, Milan e il comune di Milano. I due club da tempo sono allo scontro frontale per la questione della costruzione del nuovo impianto in zona San Siro che porterebbe almeno all’abbatimento parziale del vecchio Giuseppe Meazza. Proprio però l’attuale impianto, in questi giorni di chiusura di bilanci, sta rappresentando un nuovo elemento di rottura fra le parti. GLI ACCORDI – Nel corso delle ultime due annate, infatti, il comune aveva concesso ai due club una sorta di “sconto” sul canone di affitto dello stadio di San Siro legato, ovviamente, agli effetti negativi prodotti dalla pandemia Covid sui conti economici delle due ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 08:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Non c’è pace nei rapporti frae ildi. I due club da tempo sono allo sfrontale per la questione della costruzione del nuovo impianto in zona San Siro che porterebbe almeno all’abbatimento parziale del vecchio Giuseppe Meazza. Proprio però l’attuale impianto, in questi giorni di chiusura di bilanci, sta rappresentando un nuovo elemento di rottura fra le parti. GLI ACCORDI – Nel corso delle ultime due annate, infatti, ilaveva concesso ai due club una sorta di “sconto” sul canone di affitto dellodi San Siro legato, ovviamente, agli effetti negativi prodotti dalla pandemia Covid sui conti economici delle due ...

