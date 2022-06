Il centrodestra litiga a Verona | ma trova l' accordo per il ballottaggio I problemi tra FdI e Forza Italia

Pubblicità

Gianluruggire : RT @Radio1Rai: #Politica Ancora tensioni nella maggioranza, attraversata dallo scontro nei 5Stelle tra #Conte e #DiMaio. Fibrillazioni anch… - Radio1Rai : #Politica Ancora tensioni nella maggioranza, attraversata dallo scontro nei 5Stelle tra #Conte e #DiMaio. Fibrillaz… -

Il Mattino di Padova

Sabato e domenica la manifestazione: il programma - Pillon polemizza con Paola Turci econ la Tesei sul patrocinio della Regione Umbria Pride, tra orgoglio Lgbt e scontri nella ...di...Però, assicurano alcuni dei suoi, Letta ha chiaro il problema: ile si sbudella, ma al dunque si unisce per prendere i voti. Il centrosinistra, invece, non c'è: c'è il "perno" Pd, ... Elezioni comunali a Verona, Tommasi favorito nella città del centrodestra che litiga: è ballottaggio con Sboarina Alla fine a Verona arriva l'accordo politico nel centrodestra in vista del ballottaggio. Forza Italia sosterrà il candidato sindaco di Fdi ...Il “Modello Genova” e il “Modello Liguria” fanno paura al centrodestra old style, quello modellato sugli anni Novanta-Duemila e dintorni, con Forza Italia, Lega (allora Nord, oggi Salvini) e Fratelli ...