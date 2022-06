Il bibitaro s’e? fatto principe

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ciò che sta accadendo all’intento del Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che fanno i conti con la politica che non si risolve mai solo nel trovare i giusti slogan, è contemporaneamente una questione – enorme – all’interno del loro partito ma è anche una miccia che rischia di deflagrare nel presunto centrosinistra, nel cosiddetto campo progressista, e quindi negli equilibri per le prossime elezioni politiche. Luigi Di Maio ora è diventato l’idolo di coloro che fino a ieri lo bastonavano Al di là della questione interna, che spetta agli inscritti e ai lettori e ai simpatizzanti, colpisce soprattutto l’ipocrisia e la codardia delle pressioni esterne e delle voci che improvvisamente si sono buttati a lottare nel fango. Non c’è troppo da girarci intorno: Luigi Di Maio per alcuni (Renzi in primis) è visto come l’innesco della definitiva distruzione del M5S, sogno ...