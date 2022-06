I sondaggisti dentro la crisi del M5s Ghisleri | Di Maio è un berlusconiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) La sempre più probabile scissione all'interno del M5s scatena il dibattito tra due tra i più noti. Antonio Noto e Alessandradisegnano due scenari diversi sul futuro del Movimento, cercando di analizzare colpe e meriti dei due contendenti: Giuseppe Conte e Luigi Di. La direttrice di Euromedia Research analizza l'attuale situazione del M5s così: "Sono un caso politico di long Covid. Stanchezza infinita, convalescenza lunghissima. Detto questo - spiegaal Fatto Quotidiano - abbiamo stimato tra l’11 e il 12 per cento il tesoretto che si ritrova ancora alle politiche. Mettiamo in fila quel che mi sembra chiaro. Anzitutto il fatto che finora i voti li ha portati il simbolo. Né Di, nemmeno Di Battista, né Fico né alcun altro possono intestarsi doti elettorali. La forza ...

La forza del Movimento era il proprio corpus collettivo. Le individualità sono state del tutto secondarie. Antonio Noto ha un'idea diversa sugli sviluppi della crisi: "Di Maio è la storia del Movimento, se va via è la fine del M5s".