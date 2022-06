I servizi russi fanno calare il mistero sui morti della nave Moskva: terribili minacce e nessuna conferma (Di lunedì 20 giugno 2022) L'intelligence militare ucraina afferma che le autorità russe rifiutano di ammettere che ci sono stati 27 morti a bordo della nave Moskva, affondata due mesi fa, lasciando i parenti senza notizie e minacciandoli perché non parlino. «Funzionari e servizi speciali continuano a costringere le famiglie dei marinai russi a nascondere informazioni sui parenti morti a bordo della Moskva. Risultano dispersi 27 membri dell'equipaggio, fra cui 19 coscritti. A Sebastopoli è stato sepolto ufficialmente solo il cadetto Vakhrushev», scrive Ukrainska Pravda, citando i servizi militari di Kiev. A quanto riferiscono i servizi di Kiev, i parenti delle vittime vengono respinti dagli uffici dalle autorità russe e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) L'intelligence militare ucraina afferma che le autorità russe rifiutano di ammettere che ci sono stati 27a bordo, affondata due mesi fa, lasciando i parenti senza notizie e minacciandoli perché non parlino. «Funzionari especiali continuano a costringere le famiglie dei marinaia nascondere informazioni sui parentia bordo. Risultano dispersi 27 membri dell'equipaggio, fra cui 19 coscritti. A Sebastopoli è stato sepolto ufficialmente solo il cadetto Vakhrushev», scrive Ukrainska Pravda, citando imilitari di Kiev. A quanto riferiscono idi Kiev, i parenti delle vittime vengono respinti dagli uffici dalle autorità russe e ...

