I film di Ken Loach su YouTube

Da qualche giorno, su sempre più bacheche sta diventando virale questo post: Contro il sistema: Ken Loach mette i suoi film gratis su YouTube Una mossa per prendere in contropiede il mondo della pirateria e quello dell'elitismo culturale. qui la filmografia: Poor Cow (1967) Kes (1969) Family Life (1971) Black Jack (1979) The Gamekeeper (1980) Uno sguardo, un sorriso (Looks and Smiles) (1981) Fatherland (1986) L'agenda nascosta (Hidden Agenda) (1990) Riff-Raff – Meglio perderli che trovarli (Riff-Raff) (1991) Piovono pietre (Raining Stones) (1993) Ladybird Ladybird (1994) Terra e libertà (Land and Freedom) (1995) La canzone di Carla (Carla's Song) (1996) My Name Is Joe (1998) Bread and Roses (2000) Paul, Mick e gli altri (The Navigators) (2001) Sweet Sixteen (2002) Un bacio appassionato (Ae Fond Kiss…) (2004)

DrTocca : RT @45acpjoe: @AquilottoEddy @prokofiev95 @NamasteDavide @antonellachiod2 @Pino00895828 @Elena16904108 @Luca92347104 @DrTocca @JoeVasapollo… - 45acpjoe : @AquilottoEddy @prokofiev95 @NamasteDavide @antonellachiod2 @Pino00895828 @Elena16904108 @Luca92347104 @DrTocca… - 999nuvola : I TUTTOFARE è arrivato nei cinema italiani da pochi giorni. Un film senza filtri, in cui le dinamiche umane possono… - atterismo : @scorpi0fc ecco chi doveva fare barbie e ken nel film - imieipassi : RT @PippiCalz: Ken Loach da diversi anni mette a disposizione i suoi film gratis su Youtube. Una mossa per prendere in contropiede il mondo… -