(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) –guida la pattuglia deidelMib a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di piazza Gae Aulenti balza del 4,40% a 10,23 euro e traina il buon andamento del comparto bancario. Forti rialzi anche per Banco Bpm (+4,31%), Intesa Sanpaolo (+4,15%) e Finecobank (+3,64%). Tim chiude la classifica deidelMib, con un progresso del 2,62%. Tonica anche Ferrari (+2,45%) e segnano progressi sopra il punto percentuale anche Bper, Iveco e Mediobanca. La prima seduta della settimana prosegue in buon rialzo per le principali borse europee. A Milano il paniere principale sale dello 0,97% a 21.999 punti, Londra dell’1,68%, Francoforte dello 0,64% e Parigi dello 0,20%, ...

- fisco24_info: I cinque titoli migliori del Ftse Mib, brilla Unicredit: (Adnkronos) - Unicredit guida la pattuglia dei cinque tito… - telodogratis : I cinque titoli migliori del Ftse Mib, brilla Unicredit - italiaserait : I cinque titoli migliori del Ftse Mib, brilla Unicredit

I cinque titoli migliori del Ftse Mib, brilla Unicredit Il titolo del gruppo di piazza Gae Aulenti balza del 4,40% a 10,23 euro e traina il buon andamento del comparto bancario. Forti rialzi anche per Banco Bpm (+4,31%), Intesa Sanpaolo (+4,15%) e ...