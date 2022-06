Hotel Siusi allo Sciliar | i benefici della vacanza estiva in montagna

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 20 giugno 2022) Unainha molti, soprattutto sull’umore: il contatto diretto con la natura, le passeggiate nel verde e nei boschi rilassano e riducono lo stress. Scegliere di staccare dai ritmi freneticicittà per catapultarsi in Alto Adige consente di approcciare un mood votato alla lentezza, nonché a un piacevole stravolgimento delle abitudinivita di città. In, trovarsi immersi nel silenzio è facile come bere un bicchier d’acqua, in qualsiasi situazione: in compagnia del partner o di amici, immersi nel verdenatura. Unaall’Alpe di, all’Sensoria Dolomites. Sensoria Dolomites è un vero e proprio tempio di energia in grado di rigenerare ...