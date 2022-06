“Ho trovato la forza e la volontà di andare avanti”. Sono le parole di Rita, mamma di Matteo (Di lunedì 20 giugno 2022) Matteo è un ragazzo di 18 anni compiuti e, come dice sua madre, Rita, “è diventato la persona più importante della famiglia”.Il ragazzo ha, infatti, bisogno di costanti attenzioni, dato che è affetto... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 giugno 2022)è un ragazzo di 18 anni compiuti e, come dice sua madre,, “è diventato la persona più importante della famiglia”.Il ragazzo ha, infatti, bisogno di costanti attenzioni, dato che è affetto...

Pubblicità

telodogratis : “Ho trovato la forza e la volontà di andare avanti”. Sono le parole di Rita, mamma di Matteo - gramiald : RT @adozioneanimali: (Roma) RAYA puro zucchero filato meticcina , Cane Femmina: Qualcuno qui si lamenta che ancora non ha trovato famiglia… - ffffffedeqqq : Ho trovato la forza di fare una versione di latino, dopo questo posso fare tutto - CYABOARD : sono fiera di me perché stavolta ho davvero dato del mio meglio. sto muovendo passi avanti dopo essere stata trasci… - bricy375 : RT @adozioneanimali: (Roma) RAYA puro zucchero filato meticcina , Cane Femmina: Qualcuno qui si lamenta che ancora non ha trovato famiglia… -