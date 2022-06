“Ho perso la mia Aurora a causa della malasanità”: la storia di Katia Garzotto, una mamma coraggiosa (Di lunedì 20 giugno 2022) Una storia di malasanità, mancanza di una rete di sostegno e protezione del paziente oltre che di sensibilità quella che ci racconta Katia e che porta, soprattutto, a un interrogativo: se si fosse agito nel modo giusto, la sua bimba oggi sarebbe viva? Si chiama Oltre l’impossibile il libro di Katia Garzotto, e d’altronde il titolo non potrebbe essere più pregnante. Perché, infatti, è proprio l’impossibile e oltre che Katia e suo marito hanno fatto per salvare la vita alla piccola Aurora, nata con una malformazione congenita che è stata ignorata da tutti i medici. Una storia dura anche solo da ascoltare, figurarsi a viverla, e che, come scrive Katia, un lieto fine non ce l’ha. Perché dunque scriverne, si chiede ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 giugno 2022) Unadi, mancanza di una rete di sostegno e protezione del paziente oltre che di sensibilità quella che ci raccontae che porta, soprattutto, a un interrogativo: se si fosse agito nel modo giusto, la sua bimba oggi sarebbe viva? Si chiama Oltre l’impossibile il libro di, e d’altronde il titolo non potrebbe essere più pregnante. Perché, infatti, è proprio l’impossibile e oltre chee suo marito hanno fatto per salvare la vita alla piccola, nata con una malformazione congenita che è stata ignorata da tutti i medici. Unadura anche solo da ascoltare, figurarsi a viverla, e che, come scrive, un lieto fine non ce l’ha. Perché dunque scriverne, si chiede ...

