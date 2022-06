Hill Of Vision, Roberto Faenza: “I ragazzini sono più facili da dirigere degli adulti” (Di lunedì 20 giugno 2022) Roberto Faenza, a differenza di De Sica, pensa che dirigere i ragazzini sia la cosa più facile al mondo. In questi giorni è nelle sale il suo nuovo film, Hill Of Vision, in cui racconta l'infanzia e l'adolescenza di Mario Capecchi, cresciuto per strada durante la Seconda Guerra e diventato premio Nobel. Vittorio De Sica diceva che la cosa più difficile è dirigere i ragazzini sul set. Roberto Faenza è convinto del contrario, e pensa che sia la cosa più facile al mondo. In questi giorni è nelle sale il suo nuovo film, Hill Of Vision, in cui racconta l'infanzia e l'adolescenza di Mario Capecchi, cresciuto per strada durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi alle prese con un difficile ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022), a differenza di De Sica, pensa chesia la cosa più facile al mondo. In questi giorni è nelle sale il suo nuovo film,Of, in cui racconta l'infanzia e l'adolescenza di Mario Capecchi, cresciuto per strada durante la Seconda Guerra e diventato premio Nobel. Vittorio De Sica diceva che la cosa più difficile èsul set.è convinto del contrario, e pensa che sia la cosa più facile al mondo. In questi giorni è nelle sale il suo nuovo film,Of, in cui racconta l'infanzia e l'adolescenza di Mario Capecchi, cresciuto per strada durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi alle prese con un difficile ...

