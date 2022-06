“Heat 2” | chi al posto di Al Pacino? ecco la risposta

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ale Robert De Niro sono saliti sul palco dello United Palace Tre di Washington Heights senza il regista Michael Mann in collegamento, causa Covid. Cosa ha detto Michael Mann? “Sono incredibilmente deluso di non essere con tutti voi questa sera”, ha detto Mann in un messaggio registrato. “Alla Broadway Deli nel 1994, ho detto ad Art, produciamo la mia sceneggiatura e troviamo un regista, perché forse non la dirigerei. Mi ha detto che ero pazzo, quindi è tutta colpa sua”, ha scherzato. “Sono risultato positivo al Covid due giorni fa. Mi sento benissimo e tra qualche giorno sarò fuori dall’isolamento. Non vedevo l’ora di sedermi con buoni amici, familiari e fan del film per provare a guardare il restauro 4K ad altissima definizione di. Mann è in quarantena in Italia dove sta lavorando al suo prossimo film, il film ...