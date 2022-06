“Happening Castel Cerreto” | cinque serate fra concerti | libri e divertimento

(Di lunedì 20 giugno 2022) Treviglio.fra, incontri e momenti di scambio sociale e culturale. A proporli è, kermesse che animerà la piccola frazione trevigliese da martedì 21 a sabato 25 giugno. L’appuntamento è alla Cascina Pelesa, a Treviglio in via Canonica 148: la festa, che sarà aperta tutte le sere dalle 19 con ristorazione e bar, prevede un programma ricco di iniziative. Martedì 21 giugno si terrà un concerto di Gabriele Riva & The Good Samaritans, ai quali è stato affidato il compito di inaugurare la manifestazione. Il giorno seguente, mercoledì 22 giugno, alle 19.30 si terrà la presentazione del libro Prof infame per te solo lame. Cronache semiserie ma fedeli di due anni di didattica a distanza. A illustrarne i contenuti sarà l’autore Michele ...

Concerti, incontri, presentazioni di libri e momenti di scambio sociale e culturale saran ...Concerti, incontri, presentazioni di libri e momenti di scambio sociale e culturale. Questo è il programma di "Happening Castel Cerreto", l'evento in programma da martedì 21 a sabato 25 giugno presso ...