Gustavo Petro: l’economista 62enne, ex guerrigliero e sindaco di Bogotà, oggi primo presidente di sinistra della Colombia (Di lunedì 20 giugno 2022) Gustavo Petro sarà il prossimo presidente della Colombia. Il primo di sinistra nella storia del Paese sudamericano. Si apre un nuovo capitolo a Bogotà, dove il leader del Pacto Histórico – la coalizione progressista uscita vincitrice anche dalle elezioni legislative dello scorso marzo – può festeggiare la vittoria nel ballottaggio presidenziale. Con una differenza di circa 700mila voti, Petro, economista 62enne, senatore ed ex sindaco della Capitale, ha sconfitto l’outsider Rodolfo Hernández, 77enne indipendente da molti considerato un ‘novello Trump’. Dei quasi 22 milioni di votanti (su quasi 39 di aventi diritto) che si sono recati alle urne domenica 19 giugno per il secondo turno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022)sarà il prossimo. Ildinella storia del Paese sudamericano. Si apre un nuovo capitolo a, dove il leader del Pacto Histórico – la coalizione progressista uscita vincitrice anche dalle elezioni legislative dello scorso marzo – può festeggiare la vittoria nel ballottaggio presidenziale. Con una differenza di circa 700mila voti,, economista, senatore ed exCapitale, ha sconfitto l’outsider Rodolfo Hernández, 77enne indipendente da molti considerato un ‘novello Trump’. Dei quasi 22 milioni di votanti (su quasi 39 di aventi diritto) che si sono recati alle urne domenica 19 giugno per il secondo turno, ...

Pubblicità

naranja_cali : Gustavo Petro Presidente 2022-2026 ???? - repubblica : Colombia: Gustavo Petro è il nuovo presidente, il primo di sinistra nella storia del Paese [di Daniele Mastrogiacom… - FinancialTimes : Leftist Gustavo Petro wins Colombian presidency - nonnaangela60 : RT @yenisey74: La svolta a sx della Colombia con Gustavo Petro, ex guerrigliero, è una vittoria storica! Si vedono grandi cambiamenti in Am… - Paolameno : RT @FurioGarbagnati: Forti e chiare le parole di Letta sulle elezioni francesi e sulla straordinaria vittoria di Gustavo Petro in Colombia.… -