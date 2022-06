Gustavo Petro è il primo Presidente di sinistra in Colombia

Pubblicità

FT : Leftist Gustavo Petro wins Colombian presidency - naranja_cali : Gustavo Petro Presidente 2022-2026 ???? - Agenzia_Ansa : Il senatore Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia in base al conteggio rapido realizzato dal Registro… - you_trend : ???? In #Colombia, infine, al ballottaggio delle elezioni presidenziali ha vinto l'ex sindaco di Bogotà Gustavo… - Michelee__e : Gustavo Petro è veramente cittadino italiano? Potremmo finalmente dire che è un bel giorno per la sinistra... itali… -

AGI - Il presidente eletto della Colombia,, ha assicurato nel suo primo discorso dopo aver vinto le elezioni che oggi il suo Paese è cambiato, è un altro, e ha proposto un 'grande accordo nazionale' per non approfondire le ...Con il 50,5 per cento dei votiè il nuovo presidente della Colombia . Economista, 62enne, senatore e leader della coalizione di sinistra Pacto Histórico ,sarà il primo politico di sinistra a ricoprire la più ...Gustavo Petro, ex sindaco della capitale Bogotà ed ex militante non combattente dell’organizzazione di estrema sinistra M19, è il nuovo presidente della Colombia Progressista, ex sindaco della ...Con un milione di voti di differenza Gustavo Petro, sostenuto da una colazione di sinistra ha sconfitto al secondo turno elettorale la destra del rivale Rodolfo Hernandez. Un giorno memorabile per la ...