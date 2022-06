Gustavo Petro è il nuovo Presidente della Colombia (Di lunedì 20 giugno 2022) . È la prima volta per un leader di sinistra. Dedica la vittoria a Dio, al popolo e alla sua storia. Il Presidente eletto ha 62 anni e intende portare un vero cambiamento nel Paese. Non deluderà il popolo e porterà a termine le promesse fatte agli elettori. Vuole costruire una Colombia come potenza mondiale della vita abbandonando per sempre l’odio. La Colombia è lacerata dalla violenza, dai morti e dagli omicidi. Il primo discorso da Presidente di Gustavo Petro Petro ha promesso pluralismo economico, affermando che «svilupperemo il capitalismo in Colombia, non perché lo adoriamo, ma perché dobbiamo superare la premodernità». Gustavo Petro chiuso, timido, ostinato e cocciuto ha difficoltà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) . È la prima volta per un leader di sinistra. Dedica la vittoria a Dio, al popolo e alla sua storia. Ileletto ha 62 anni e intende portare un vero cambiamento nel Paese. Non deluderà il popolo e porterà a termine le promesse fatte agli elettori. Vuole costruire unacome potenza mondialevita abbandonando per sempre l’odio. Laè lacerata dalla violenza, dai morti e dagli omicidi. Il primo discorso dadiha promesso pluralismo economico, affermando che «svilupperemo il capitalismo in, non perché lo adoriamo, ma perché dobbiamo superare la premodernità».chiuso, timido, ostinato e cocciuto ha difficoltà ...

