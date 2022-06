Guerra Ucraina, Zelensky: 'L'Italia ci sostenga con le armi'. Battaglia per Severodonetsk (Di lunedì 20 giugno 2022) Zelensky a Mykolaiv e Odessa Kiev, 20 giugno 2022 - La triste conta dei giorni di Guerra in Ucraina segna il numero 117. Continuano i combattimenti a Severodonetsk , con le truppe russe sono entrate ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022)a Mykolaiv e Odessa Kiev, 20 giugno 2022 - La triste conta dei giorni diinsegna il numero 117. Continuano i combattimenti a, con le truppe russe sono entrate ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Oltre 5 milioni di profughi dall'#Ucraina, da mesi vengono diffuse immagini terribili di #guerra, ma intanto la mog… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ex premier ed ex presidente russo Dmitri Medvedev torna ad attaccare l'Europa: 'L'Ue potrebbe sparire p… - petergomezblog : Ucraina, Stoltenberg: “La guerra può durare anni”. Uk: “L’esercito si prepari a combattere in Europa”. Medvedev: “L… - LaFiocco : Davvero strano in Francia il risultato elettorale della Le Pen nonostante il sondaggi. La guerra in Ucraìna non è l… - marx_xxi : Alle #radici della #Guerra in #Ucraina con il prof. Angelo d'Orsi -