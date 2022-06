Guerra Russia-Ucraina, Bonomi incontra Zelensky e apre un ufficio permanente di Confindustria a Kiev: “Firmati accordi per la ricostruzione” (Di lunedì 20 giugno 2022) Anche Ben Stiller dal presidente ucraino. Combattimenti feroci a Severodonetsk, missili su Odessa. Ankara: «Colloqui su adesione Svezia e Finlandia alla Nato continuano» Leggi su lastampa (Di lunedì 20 giugno 2022) Anche Ben Stiller dal presidente ucraino. Combattimenti feroci a Severodonetsk, missili su Odessa. Ankara: «Colloqui su adesione Svezia e Finlandia alla Nato continuano»

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - Linkiesta : Come India e Cina stanno finanziando la guerra di #Putin attraverso il petrolio Dall’inizio dell’invasione 290 pet… - ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - infernalequinl1 : RT @Stefano_Re: Una di queste nazioni è stata in guerra per il 90% della sua esistenza ed ha scatenato (spesso con incidenti creati ad arte… - nonmiscrivere8 : RT @MatteoPugliese: La multinazionale italiana Danieli continua a fornire tecnologia e servizi alla #Russia per l’industria siderurgica, co… -