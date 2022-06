Guerra, l'obiettivo numero 2 di Putin è in Italia. Allarme Lady Zelensky sarebbe stata vista a Forte dei Marmi (Di lunedì 20 giugno 2022) La Guerra in Ucraina continua senza sosta, ormai sono quattro mesi che Putin bombarda il Paese nemico. La Russia sembra ormai aver conquistato la quasi totalità del Donbass ma l'impressione della Nato è che non voglia certo fermarsi lì. Il segretario Stoltenberg ha avvertito il mondo: "Il conflitto potrebbe durare anni". Intanto - si legge sulla Nazione - si è sparsa la voce che la moglie di Zelensky si trovi in Italia. Olena Zelenska nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Sono l'obiettivo numero 2 dei russi, dopo mio marito". La moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è rimasta a lungo in un luogo segreto ma, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivata a Forte dei Marmi, nell’ormai famosa villa di via Civitali a ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 giugno 2022) Lain Ucraina continua senza sosta, ormai sono quattro mesi chebombarda il Paese nemico. La Russia sembra ormai aver conquistato la quasi totalità del Donbass ma l'impressione della Nato è che non voglia certo fermarsi lì. Il segretario Stoltenberg ha avvertito il mondo: "Il conflitto potrebbe durare anni". Intanto - si legge sulla Nazione - si è sparsa la voce che la moglie disi trovi in. Olena Zelenska nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Sono l'2 dei russi, dopo mio marito". La moglie del presidente ucraino Volodymyrè rimasta a lungo in un luogo segreto ma, secondo indiscrezioni,arrivata adei, nell’ormai famosa villa di via Civitali a ...

