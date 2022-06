Guerra in Ucraina, Kiev attende la risposta dell’Ue (Di lunedì 20 giugno 2022) “Nel conflitto in Ucraina fino ad oggi, l’aviazione russa ha avuto una scarsa performance. La sua incapacità di fornire costantemente potenza aerea è uno dei fattori più importanti alla base del limitato successo della campagna russa. Alcune delle cause alla base delle sue difficoltà riecheggiano quelle delle forze di terra russe”. È quanto afferma il Ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto di intelligence sulla Guerra in Ucraina pubblicato su Twitter. Guerra in Ucraina, per l’intelligence britannica l’incapacità dell’aviazione russa è uno dei fattori alla base del limitato successo dell’offensiva “Per anni, gran parte dell’addestramento aereo della Russia – si legge ancora nel report dell’intelligence britannica – è stato probabilmente programmato per impressionare gli alti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) “Nel conflitto infino ad oggi, l’aviazione russa ha avuto una scarsa performance. La sua incapacità di fornire costantemente potenza aerea è uno dei fattori più importanti alla base del limitato successo della campagna russa. Alcune delle cause alla base delle sue difficoltà riecheggiano quelle delle forze di terra russe”. È quanto afferma il Ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto di intelligence sullainpubblicato su Twitter.in, per l’intelligence britannica l’incapacità dell’aviazione russa è uno dei fattori alla base del limitato successo dell’offensiva “Per anni, gran parte dell’addestramento aereo della Russia – si legge ancora nel report dell’intelligence britannica – è stato probabilmente programmato per impressionare gli alti ...

