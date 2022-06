Guerra e lavoro al centro di Bergamo Incontra (Di lunedì 20 giugno 2022) Il tempo della persona Dopo tre anni il mini-festival torna in presenza, sabato 25 e domenica 26, spostandosi nello Spazio Polaresco di Bergamo. Un’edizione che vuole indagare sulla possibilità che l’uomo ha, ancora, di «cambiare se stesso, la sua storia e quella del mondo». Dialoghi con l’arcivescovo di Mosca Pezzi, Andrea Tornielli, Giorgio Vittadini. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 giugno 2022) Il tempo della persona Dopo tre anni il mini-festival torna in presenza, sabato 25 e domenica 26, spostandosi nello Spazio Polaresco di. Un’edizione che vuole indagare sulla possibilità che l’uomo ha, ancora, di «cambiare se stesso, la sua storia e quella del mondo». Dialoghi con l’arcivescovo di Mosca Pezzi, Andrea Tornielli, Giorgio Vittadini.

