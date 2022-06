Guendalina Tavassi e il party extra lusso per i 18 anni della figlia: “Non badiamo a spese”. Guest star della serata Rita De Crescenzo (Di lunedì 20 giugno 2022) Sfarzo, lusso e famosi ospiti. Diciotto anni si compiono una volta sola e Guendalina Tavassi ha regalato alla sua primogenita, Gaia, un party da sogno. Un allestimento magico, dai toni rosa e oro, in una cornice di lampade con cascate di vetri, a dare l’illusione di cristalli splendenti. Un’atmosfera unica, condita da palloncini, pareti di rose e perfino un enorme peluche con cui scattare divertenti fotografie. “Non abbiamo badato a spese”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, pubblicando su Instagram alcune foto insieme a un make-up artist in preparazione alla serata. Una festa a cui ha partecipato tutta la famiglia: da Federico Perna, manager nel settore della ristorazione e attuale compagno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Sfarzo,e famosi ospiti. Diciottosi compiono una volta sola eha regalato alla sua primogenita, Gaia, unda sogno. Un allestimento magico, dai toni rosa e oro, in una cornice di lampade con cascate di vetri, a dare l’illusione di cristalli splendenti. Un’atmosfera unica, condita da palloncini, pareti di rose e perfino un enorme peluche con cui scattare divertenti fotografie. “Non abbiamo badato a”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, pubblicando su Instagram alcune foto insieme a un make-up artist in preparazione alla. Una festa a cui ha partecipato tutta la famiglia: da Federico Perna, manager nel settoreristorazione e attuale compagno ...

