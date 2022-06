Gratta e Vinci: primo colpo milionario con Sfinge d’oro (Di lunedì 20 giugno 2022) Prima Vincita milionaria al Gratta e Vinci della serie “Sfinge d’oro”: ecco quanto ha portato a casa il fortunato giocatore Giocare al Gratta e Vinci e rendersi conto di essere Vincitore di una vera e propria cifra da capogiro è senza ombra di dubbio un’emozione unica che tutti gli italiani vorrebbero provare almeno una volta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 20 giugno 2022) Primata milionaria aldella serie “”: ecco quanto ha portato a casa il fortunato giocatore Giocare ale rendersi conto di esseretore di una vera e propria cifra da capogiro è senza ombra di dubbio un’emozione unica che tutti gli italiani vorrebbero provare almeno una volta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Tashunka14 : @Palazzo_Chigi se io compro un gratta e vinci gratto e vinco 1000€ come scritto sul grattino xke e a che titolo lo… - anonimuscv19 : Hanno rotto veramente i cojoni, ma questi a che livello sono i mischiati per avere la strada spianata ovunque stann… - ecancellotti : @FBiasin Ma Zhang ha vinto al gratta e vinci! - annaBusca : RT @mamabuange: Quando vi rollate la sigaretta al bancone mentre aspettate il caffè, o grattate il gratta e vinci, o appoggiate vicino al p… - notizienet : Gratta e Vinci MultiFLEXY: quali sono e come funzionano -