Gramsci | storia di un combattente e non di un santino che contro il fascismo chiamò alle armi Le sue lezioni di Resistenza in un libro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) “La guerra è la guerra”: in un articolo non firmato, apparso il 31 gennaio 1921 nella rivista L’Ordine nuovo, Antonioparlava in modo chiaro. Alla guerra, sosteneva, si risponde con la rivoluzione, “guai a chi la scatena”, perché “in guerra i colpi non si danno a patti”. In occasione del centenario della marcia su Roma, alcuni degli scritti meno conosciuti disono stati raccolti e pubblicati in un volume intitolatoilnascente (Lunaria edizioni, 152 pp, 13 euro). Ilcontiene le riflessioniane pubblicate dal 1920 e il 1926, anno dell’arresto e periodo in cui il fondatore del Pci, inascoltato, coglieva tutta la pericolosità del fenomeno politico che avrebbe annientato la democrazia per tutto il ventennio successivo. “L’idea era quella di ...