Governo preso dalla politica estera. Lavoro e Pil in apnea fino al 2023 (Di lunedì 20 giugno 2022) La legislatura è su un binario morto, inutile girarci intorno. Le riforme che potrebbe fare una grande coalizione - anche nella logica di una contrattazione tra forze politiche diverse - non ci saranno. Draghi, pur nel suo grande prestigio internazionale, è concentrato sulla guerra in Ucraina e sui rapporti con le grandi nazioni mentre è chiaro che sul fronte interno le elezioni sono troppo vicine e gli attriti politici troppo forti per andare oltre l'attuazione di quanto c'è già. Riforma Cartabia, delega fiscale, concessioni balneari sono i compromessi a ribasso degli ultimi mesi. Il salario minimo, battaglia fugacemente imbracciata dal Partito democratico, è sparito dai radar e dall'agenda di Governo. Si annuncia, si litiga, ma non si realizza. Perché l'esecutivo e la maggioranza sono immobili? Ci sono una serie di ragioni. La prima è una legislatura stanca, che ...

