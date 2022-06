Golf, Nadal straordinario: top 5 al termine del campionato delle Baleari (Di lunedì 20 giugno 2022) Rafael Nadal ha partecipata al recente campionato delle Baleari, presso il Club de Golf Son Servera, sorprendendo per la competitività dimostrata anche al di fuori del tennis. L’iberico ha infatti concluso il torneo di riferimento in quinta posizione, facendo registrare un ottimo 154 (+10 colpi); sensazionale prestazione di Nadal, considerando che non sia un Golfista, con partecipazione adeguata anche a prepararsi alla superficie di Wimbledon, l’erba appunto. Evento vinto da Marc Bisellach, ma ciò che vi è da segnalare è proprio la top-5 del fenomeno di Manacor; semplicemente talentuoso in qualsiasi ambito dello sport. Non è un segreto, infatti e peraltro, che Nadal non disdegni il calcio, come delle volte dimostra anche con giochi ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Rafaelha partecipata al recente, presso il Club deSon Servera, sorprendendo per la competitività dimostrata anche al di fuori del tennis. L’iberico ha infatti concluso il torneo di riferimento in quinta posizione, facendo registrare un ottimo 154 (+10 colpi); sensazionale prestazione di, considerando che non sia unista, con partecipazione adeguata anche a prepararsi alla superficie di Wimbledon, l’erba appunto. Evento vinto da Marc Bisellach, ma ciò che vi è da segnalare è proprio la top-5 del fenomeno di Manacor; semplicemente talentuoso in qualsiasi ambito dello sport. Non è un segreto, infatti e peraltro, chenon disdegni il calcio, comevolte dimostra anche con giochi ...

Pubblicità

Luxgraph : Nadal campione di tennis e... golf: 5° posto al campionato delle Baleari - Marcellino66it : @Angelo_P71 @vittorioforoni @GeorgeSpalluto Nadal è appena fuori da questa classifica solo perché ha convissuto con… - _glam_amour_ : RT @DarioPuppo: Pare che #Nadal già lunedì, dopo il torneo di golf, partirà per Londra. Il piede sta meglio. Anche oggi si è allenato sull’… - DarioPuppo : Pare che #Nadal già lunedì, dopo il torneo di golf, partirà per Londra. Il piede sta meglio. Anche oggi si è allena… - DarioPuppo : In attesa di conoscere nella conferenza stampa di domani se parteciperà a Wimbledon, Rafa Nadal sarà in gara ancora… -