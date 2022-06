Glifosato | gli USA verso un nuova valutazione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - L'agenzia per la protezione ambientale degli USA (EPA) deve riaprire la procedura diper l'uso del, l'erbicida prodotto da Bayer-Monsanto. E' quanto emerge da una sentenza della corte d'appello degli Stati Uniti, che sottolinea come il via libera, arrivato nel 2020, non abbia considerato adeguatamente i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Infatti i giudici ritengono illegittima la registrazione provvisoria concessa dall'amministrazione Trump nel 2020, perché l'EPA non ha considerato adeguatamente se ilprovochi il cancro e se ci siano ricadute sulle specie a rischio estinzione.