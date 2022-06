Pubblicità

GazzettaSalerno : Non si può certo parlare di gara vera e propria quella disputata al PalaMangano tra Givova Scafati eTezenis Verona,… - GazzettaSalerno : Non si può certo parlare di gara vera e propria quella disputata al PalaMangano tra Givova Scafati eTezenis Verona,… - GazzettaSalerno : Givova Scafati sconfitta da Verona nella finalissima per il titolo di A2. - infoitsport : Givova Scafati vuole lo scudetto: al PalaMangano c'è Verona - infoitsport : La Tezenis si aggiudica lo scudetto della LNP battendo la Givova Scafati 100 a 82 -

Non si può certo parlare di gara vera e propria quella disputata al PalaMangano trae Tezenis Verona , valida quale finale scudetto del campionato di serie A2 e terminata con il punteggio di 82 - 100 in favore degli ospiti. Le due compagini, già promosse in serie A , ...... il patron dellaBasket, Nello Longobardi, ha donato agli organizzatori la palla a spicchi autorgrafati dai campioni della pallacanestro. 'Forza Salernitana', ha detto. Da un patron ...La sfida si chiude con il largo successo degli ospiti per 82-100. GIVOVA SCAFATI: Daniel n. e., Grimaldi 19, Perrino 14, Parravicini 8, De Laurentiis 17, Clarke n. e., Rossato 5, Cournooh 4, Monaldi 2 ...Non è ancora totalmente decollato il mercato che porterà verso la Serie A 2022-2023 per quel che riguarda il basket italiano. Ci sono diversi accordi in divenire, quasi di fatto annunciati, ma fino al ...