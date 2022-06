Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli 'prossimi sposi'? Il lancio del bouquet fa sognare i fan FOTO (Di lunedì 20 giugno 2022) Una coppia affiata e super innamorata quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nonché tra le più amate dal pubblico social. E perché non sognare un matrimonio tra i due? In... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Una coppia affiata e super innamorata quella di, nonché tra le più amate dal pubblico social. E perché nonun matrimonio tra i due? In...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile! #pierpaolopretelli - dana_serra : #20giugno Lulú prova costume 2022 superata. Goldsand_brand Giulia Salemi. Mare, sole amore @Cosmopolitan_IT - monicaletture : RT @Karencorallo: Jess sulla pagina del brand di Giulia Salemi Goldsand.... Meravigliosa in rosa ?? #jessyselassie #jeru #jessworld #jessvip… - Bri46233001 : RT @Karencorallo: Jess sulla pagina del brand di Giulia Salemi Goldsand.... Meravigliosa in rosa ?? #jessyselassie #jeru #jessworld #jessvip… - Lucia53738418 : @DilettaDenz A me piace tanto l’ amicizia nata tra Giulia Salemi e Jessica due splendide ragazze brune sorridenti b… -