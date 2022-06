Giugliano, rapina il negozio del genero e poi gioca tutto alle videoslot: arrestato 57enne (Di lunedì 20 giugno 2022) Giugliano. rapina un negozio di detersivi, in via Antica Giardini, e poi si gioca l’intero bottino al centro scommesse. Peccato, però, che il locale finito nel mirino dell’uomo fosse di proprietà del marito della figlia. L’uomo – Claudio Elia, 57 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 giugno 2022)undi detersivi, in via Antica Giardini, e poi sil’intero bottino al centro scommesse. Peccato, però, che il locale finito nel mirino dell’uomo fosse di proprietà del marito della figlia. L’uomo – Claudio Elia, 57 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

