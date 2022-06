Giovanni Allevi e il cancro | cos' è il mieloma che lo ha colpito | sintomi | rischi e conseguenze

(Di lunedì 20 giugno 2022)ha un tumore. L'annuncio arriva sui social e la notizia, subito, fa il giro della Rete lasciando tutti senza parole. “Lotterò lontano dal palcoscenico”, dice, che sconvolge letteralmente tutti. “Devo curarmi e lo faccio lontano dal palco”, dice ancora. I suoi fan sono andati in allarme e sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà. Tra i tanti commenti c'è anche quello di Fedez, che di recente si è sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione di unal pancreas (anche il rapper milanese aveva annunciato la malattia sui social). “Che ti arrivi il mio grande abbraccio”, scrive Fedez. “Anche se non ci conosciamo, ti faccio il mio grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile…”, dice Fedez all'Ansa. E poi aggiunge: "Spero che tutto per te si possa risolvere al più ...

Ha sconvolto i suoi fans, famoso pianista (che nella foto vediamo a Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin), dopo l'annuncio fatto nelle ultime ore, con il quale ha rivelato di doversi allontanare dalle ...Orgoglio italiano,è compositore e pianista di rilievo internazionale. Amatissimo dai giovani, ha un Diploma in Pianoforte e in Composizione e una Laurea in Filosofia. Tra i palchi più altisonanti, è ..."Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa": Giovanni Allevi gela i suoi milioni di fan con un post sui social in cui annunci ...I numeri del mieloma. Secondo i dati più recenti sono quasi 8.000 i nuovi casi di mieloma diagnosticati in un anno in Italia. I l pianista e compositore Giovanni Allevi ha annunciato di essere malato… ...