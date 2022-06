Giovani promesse della moda a Pitti Uomo

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 giugno 2022) Per istudenti di fashion design è arrivato il debutto in passerella: Poli, Istituto Marangoni e IED presentano le collezioni dei designer del futuro. Inaugurando la 102º edizione di, Policelebra i suoi migliori studenti di Fashion Design e Fashion Design Management, insieme a una selezione degli allievi di Master in Collection Design e Creative Direction, nel Final Graduation Show tenutosi al Giardino Torrigiani di Firenze. La sfilata Carpe Noctem ha avuto come protagonisti oltre 100 look, 24 collezioni stimolanti e intriganti grazie anche alle differenze culturali dei designer: Julian Cerro (Italia), Veronika Danyliv (Ucraina), Eros Fengqin Yue (Cina), Hikari Morigami (Giappone), Julie Daron (Francia), Margherita Bachis (Italia), Ana Valentina Navarro (Bolivia), Viola ...