Giornata mondiale del rifugiato | nel mondo sono 100 milioni Mattarella | “Accogliere i profughi rispecchia i valori della Costituzione”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il 20 giugno è ladele l’Unhcr ha organizzato in questa occasione una tavola rotonda dal titolo “Rifugiati, dall’asilo all’integrazione: partnership e soluzioni innovative per una crisi senza precedenti”, a Roma. Si celebra così il coraggio, la forza e la resilienza delledi persone costrette a fuggire dal proprio paese di origine. Un’opportunità per ribadire ancora una volta il diritto dei rifugiati di essere protetti e di poter ricostruire la propria vita con dignità, a prescindere dal luogo da cui provengono. É intervenuto a questo proposito Sergio, chiarendo come “La cronaca internazionale ci presenta costantemente la drammatica attualitàcondizione dei rifugiati. Il diritto internazionale e la nostra ...