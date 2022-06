Giochi del Mediterraneo, calcio: calendario, programma, orari e tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Il calendario completo, con il programma, gli orari e la diretta tv del calcio ai Giochi del Mediterraneo 2022. Tutto pronto per la 19esima edizione, in programma a Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio. Tra le specialità è presente anche il calcio, e a questa competizione parteciperà la Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo B con Portogallo, Grecia, e Turchia, e faranno il loro esordio domenica 26 giugno alle ore 20 locali, 21 italiane, all’Ahmed Zabana Stadium di Orano contro il Portogallo, per poi affrontare martedì 28 giugno alle ore 20 locali, 21 italiane, a Mers El Hadjadj la Grecia e giovedì 30 giugno sempre alle ore 20 locali, la Turchia a Sig. IL calendario ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilcompleto, con il, glie la diretta tv delaidel2022. Tutto pronto per la 19esima edizione, ina Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio. Tra le specialità è presente anche il, e a questa competizione parteciperà la Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo B con Portogallo, Grecia, e Turchia, e faranno il loro esordio domenica 26 giugno alle ore 20 locali, 21 italiane, all’Ahmed Zabana Stadium di Orano contro il Portogallo, per poi affrontare martedì 28 giugno alle ore 20 locali, 21 italiane, a Mers El Hadjadj la Grecia e giovedì 30 giugno sempre alle ore 20 locali, la Turchia a Sig. IL...

Pubblicità

AleksanderGC : RT @FrancoArlati: Ma nessun percettore del RdC può andare a lavorare a Gardaland dove hanno chiuso attrazioni per mancanza di personale? No… - MichelaRoi : RT @FrancoArlati: Ma nessun percettore del RdC può andare a lavorare a Gardaland dove hanno chiuso attrazioni per mancanza di personale? No… - Roky99760738 : RT @FrancoArlati: Ma nessun percettore del RdC può andare a lavorare a Gardaland dove hanno chiuso attrazioni per mancanza di personale? No… - verstappina : RT @maliduck: chi sperava in un errore di max verstappen non conosce per nulla il pilota olandese. i giochi di attenzione e pressione con l… - maddavvvero : RT @FrancoArlati: Ma nessun percettore del RdC può andare a lavorare a Gardaland dove hanno chiuso attrazioni per mancanza di personale? No… -